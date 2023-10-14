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Украинский БПЛА атаковал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области

ВГА Харьковской области: беспилотник атаковал автомобиль с членами администрации

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Телеграм-канал «Харьковская ВГА. Новости»

Автомобиль, в салоне которого находились сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области и активисты партии «Единая Россия», попал под удар украинского беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной ВГА.

Согласно заявлению, во время атаки представители властей и волонтеры выполняли гуманитарную миссию. Транспортное средство находилось на той части Харьковской области, которая подконтрольна российскому правительству.

«Под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители военно-гражданской администрации, в результате атаки пострадал один человек — он получил легкое ранение. При этом среди активистов пострадавшие отсутствуют, уточнили представители ВГА.

13 октября украинский дрон попытался нанести удар по территории Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что летательный аппарат был уничтожен до попадания в цель.

В этот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках пяти украинских БПЛА на регион за прошедшие сутки. Он подчеркнул, что один из дронов успел сбросить взрывное устройство на окраине хутора Цаповка.

Ранее стала известна причина прекращения частых атак беспилотников ВСУ на Москву и область.

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