Главный офис Би-би-си в Лондоне облили краской из-за ХАМАС

Главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами. Об этом сообщает Sky News.

«Стеклянные двери и тротуар снаружи лондонской штаб-квартиры Би-би-си были залиты красной краской», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что британская корпорация в последние дни подвергалась массовой критике из-за того, что при освещении конфликта между Израилем и ХАМАС не называла радикалов из ХАМАС террористами.

Из-за случившегося, перед офисом Би-би-си дежурят полицейские, также выставлены ограждения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

14 октября стало известно, что ХАМАС обстреливает города на юге Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».