Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главный офис Би-би-си в Лондоне облили краской из-за ХАМАС

Главный офис Би-би-си в Лондоне облили краской после заявления про ХАМАС

close
100%
Susannah Ireland/Reuters

Главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами. Об этом сообщает Sky News.

«Стеклянные двери и тротуар снаружи лондонской штаб-квартиры Би-би-си были залиты красной краской», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что британская корпорация в последние дни подвергалась массовой критике из-за того, что при освещении конфликта между Израилем и ХАМАС не называла радикалов из ХАМАС террористами.

Из-за случившегося, перед офисом Би-би-си дежурят полицейские, также выставлены ограждения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

14 октября стало известно, что ХАМАС обстреливает города на юге Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий