В Нью-Йорке арестовали русскоязычного депутата горсовета из Брайтона

Депутат городского совета Нью-Йорка, представляющая Брайтон-бич Инна Верников была арестована за то, что пронесла оружие на митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с хранением оружия, при этом женщину отпустили после беседы со следователем.

Согласно законам штата Нью-Йорк, владельцы оружия, которые имеют лицензию, не могут проносить его в некоторые места, в том числе на акции протеста, а также на территорию школ и вузов.

До этого сообщалось, что во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подросткам, которые украли у него пакет с чипсами. Он успел выстрелить один раз, пуля попала одному из школьников в спину, прошла навылет и ранила в локоть второго мальчика. Пострадавших госпитализировали, ребенку с ранением в спину провели операцию, второй осмотрен медиками и отпущен домой. 11-летнему подростку предъявлено обвинение, уголовное дело возбудили и в отношении его матери, которая держала пистолет в открытом доступе.

Ранее в США ведущий свадьбы случайно выстрелил в своего внука, чтобы привлечь внимание гостей.