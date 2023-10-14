Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке арестовали русскоязычного депутата горсовета из Брайтона

В Нью-Йорке арестовали русскоязычного депутата горсовета, представляющую Брайтон

close
100%
Danita Delimont/Global Look Press

Депутат городского совета Нью-Йорка, представляющая Брайтон-бич Инна Верников была арестована за то, что пронесла оружие на митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с хранением оружия, при этом женщину отпустили после беседы со следователем.

Согласно законам штата Нью-Йорк, владельцы оружия, которые имеют лицензию, не могут проносить его в некоторые места, в том числе на акции протеста, а также на территорию школ и вузов.

До этого сообщалось, что во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подросткам, которые украли у него пакет с чипсами. Он успел выстрелить один раз, пуля попала одному из школьников в спину, прошла навылет и ранила в локоть второго мальчика. Пострадавших госпитализировали, ребенку с ранением в спину провели операцию, второй осмотрен медиками и отпущен домой. 11-летнему подростку предъявлено обвинение, уголовное дело возбудили и в отношении его матери, которая держала пистолет в открытом доступе.

Ранее в США ведущий свадьбы случайно выстрелил в своего внука, чтобы привлечь внимание гостей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий