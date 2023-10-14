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Стало известно, какие технологии Япония может передать Украине

Kyodo: Япония может передать Украине технологии в сфере сельского хозяйства

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Shuji Kajiyama/AP

Япония во время конференции о помощи экономического восстановления Украины может предложить технологические решения в области медицины и сельского хозяйства. Об этом сообщает Kyodo News.

В публикации отмечается, что на предстоящей конференции Токио может предложить передать Киеву технологическую помощь в медицине с использованием информационно-коммуникационных технологий (ICT) и умного сельского хозяйства.

Подчеркивается, что это могут быть технологии передачи данных УЗИ врачам в Японию, что позволит в режиме реального времени получить консультацию и рекомендации по лечению. Кроме того, рассматривается возможность оказания помощи в области водоочистки и кибербезопасности.

До этого стало известно, что Япония рассматривает возможность передачи США снарядов, которые затем поступят на Украину и будут использованы в ходе контрнаступления.

Токио рассчитывает направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм в рамках подписанного в 2016 году двустороннего соглашения, согласно которому страны могут производить обмен боеприпасами благодаря давнему партнерству в сфере безопасности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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