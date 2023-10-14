Парижский Лувр закрылся на день из-за угрозы взрыва

В Париже на день закрыли музей Лувр из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Уважаемые посетители, по соображениям безопасности музей Лувр закрывает свои двери сегодня, в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в тот же день, будут возвращены деньги. Мы благодарим вас за понимание», — сообщила пресс-служба Лувра в Twitter.

По данным телеканала, приостановка работы музея связана с мерами проверки. Во Франции на данный момент объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Полиция начала расследование.

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