Россия остается единственным государством, которое обладает моральным правом определять границы разумного в вопросах исторической памяти, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

«Фактически, во времена политизации и искажения истории наша страна возглавила движение сохранения правды. Лейтмотив этой миссии заключается в победе разума над интересами, это можно также назвать продолжением войны смыслов и ценностей с Западом в новом измерении. 80-я годовщина восстания против нацистских преступников в концлагере в Собиборе еще раз напоминает о важности ведения такой борьбы в наши дни», — сказал он.

По его словам, оппоненты России используют двойную стратегию работы с исторической памятью.

«Первая линия призвана обесценить вклад СССР в победу над нацизмом и вычеркнуть его из числа победителей во Второй Мировой войне. Вторая связана с ситуативной задачей развития и использования неонацистских движений в соседних государствах для поднятия градуса напряжения конфликта и перевода его из плоскости политического в плоскость идеологического. По такому сценарию развивалась ситуация на Украине с 2013 года. Безусловно, Запад априори не приемлет понятия ценностей и действует исключительно через призму эффективности тех или иных технологий – апеллировать к их совести не имеет смысла», — отметил Гераскин.

Он добавил, что найти консенсус в трактовках смыслов и содержания явления нацизма довольно тяжело.

Гераскин подчеркнул, что реакция российских властей направлена двум адресатам.

«Первый – это западные элиты и их сателлиты. С ними Россия находится в полномасштабном гибридном противостоянии, которое предполагает использование не только форм убеждения, но и более прикладные методы борьбы с оппонентами. Второй – это жители западных стран. Вектор работы с ними носит эффект «мягкой силы» благодаря распространению правды через независимые каналы информации, которых становится все меньше и меньше. Здесь основной посыл с нашей стороны не в том, чтобы предложить альтернативу, а в том, чтобы продемонстрировать безальтернативность исторической правды», — сказал он.

Политолог отметил, что в текущем онтологическом конфликте Россия – единственная сила, которая ставит цель не обрести монополию на толкование исторических событий прошлого, а не допустить повторения величайших трагедий.

Напомним, 14 октября исполняется 80 лет восстанию в фашистском концлагере «Собибор», созданном нацистами на территории оккупированной Польши. В «Собиборе» за полтора года погибло, по разным оценкам, от 180 до 250 тыс. евреев из многих стран Европы.