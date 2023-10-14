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Израиль и Египет откроют КПП для эвакуации американцев из сектора Газа

Израиль и Египет договорились открыть КПП для эвакуации граждан США из Газы

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Shadi Tabatibi/Reuters

Египет и Израиль откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах», чтобы граждане США могли выехать из сектора Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на американского чиновника, передает ТАСС.

Это единственный КПП на границе сектора Газа и Египта. Он будет открыт с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

США вели переговоры с Египтом и Израилем для вопроса эвакуации своих граждан, отмечает AFP.

Смогут ли через это КПП выехать граждане других стран, не уточняется.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа. По его словам, 14 октября израильтяне «начали выгонять» жителей северных районов сектора Газа, для них были открыты два гуманитарных коридора.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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