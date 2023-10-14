Экс-начальника полиции обвинили в выдаче служебного оружия своим детям

Экс-начальник отдела полиции в Туле дал своим детям пострелять из служебного оружия и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 7 июня. Бывший глава городского отдела полиции дал своим двум сыновьям, один из которых является несовершеннолетним, пострелять из своего служебного оружия на полигоне в деревне Замарино Алексинского района.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной передаче огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Экс-главе местного отдела предъявили обвинения, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

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