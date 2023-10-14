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Неизвестный забрался на памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском в Варшаве

Polsat News: в Варшаве мужчина залез на памятник и предупредил об угрозе взрыва

В центре Варшавы днем 14 октября неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском и заявил об угрозе взрыва. Об этом сообщил канал Polsat News.

Местных жителей призвали не приближаться к площади Маршала Юзефа Пилсудского в связи с существующей угрозой.

«По неофициальным данным, при нем была бомба. После 13:30 мужчина спустился с памятника и поднял руки вверх, — уточнили в СМИ.

Перед этим окрестности площади Пилсудского были оцеплены в целях безопасности. На месте работали сотрудники правопорядка.

Намерения мужчины в маске, который залез на памятник жертвам Смоленской трагедии 2010 года, не назывались.

С неизвестным велись переговоры, мотивы мужчины не установлены.

После того, как мужчина спустился с мемориала, он снял с себя куртку и поднял руки вверх.

До этого полиция эвакуировала людей из Эйфелевой башни из-за сообщения о бомбе.

Ранее в учебные заведения по всей Эстонии поступили письма с угрозами взрыва.

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