На Урале полицейские нашли живой объявленную в розыск 13-летнюю девочку

Полицейские нашли живой 13-летнюю девочку, которую до этого объявили в розыск. Об этом сообщает городская пресс-служба УМВД.

«Ребенок найден сотрудниками полиции. Подробности ее отсутствия выясняются», — сообщили в ведомстве.

Девочка вышла из дома на улице Колмогорова 13 октября и не вернулась. После этого ребенка объявили в розыск и начали искать.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге больше недели ищут 14-летнюю школьницу, которая перестала выходить на связь. След подростка оборвался в Октябрьском районе города.

В день пропажи на ней были черные брюки и куртка. У девочки зеленые глаза, темные волосы и худощавое телосложение. Поисками подростка занимаются волонтеры, добровольцы и полицейские.

Ранее россиянин похитил у родителей девочку с аутизмом и изнасиловал ее.