Двое граждан Белоруссии задержаны после нападения на учителя во Франции

Издание Le Parisien написало, что в рамках расследования дела о нападении на учителя во французском Аррасе были задержаны двое белорусов. Всего по делу арестованы 10 человек.

«Помимо исполнителя нападения на среднюю школу в Аррасе Мохаммеда Могочкова, под стражей в полиции находятся еще как минимум шесть человек: его мать, дядя, сестра, еще один брат, а также двое неизвестных лиц белорусского происхождения», — сообщают журналисты.

До этого BFMTV писало, что Макрон задействует до 7 тыс. солдат после нападения на школу в Аррасе.

В пятницу, 13 октября, 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. Злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что нападавший был в списке радикальных исламистов, за которыми ведется слежка с целью не допустить террористических актов — его уличили в симпатии к ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.