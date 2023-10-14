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Посольство РФ заявило о 16 россиянах, погибших в Израиле

Посольство сообщило о гибели в Израиле 16 россиян после атаки ХАМАС

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Itai Ron/Reuters

Количество российских граждан, погибших в Израиле в результате атак со стороны сил палестинского движения ХАМАС, увеличилось до 16. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в стране Марина Рязанова, передает ТАСС.

По данным дипломатической миссии, еще восемь человек считаются пропавшими без вести. В настоящее время представители российских властей уточняют соответствующую информацию, предоставленную государственными органами Израиля.

«Согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября (совпадает с мск — «Газета.Ru») число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — говорится в заявлении.

12 октября Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Израиле в ходе боевых действия погибли четверо россиян. Также в ведомстве рассказали о шестерых гражданах, пропавших без вести.

Позже посольство РФ в Израиле уточнило, что в списках пропавших без вести числятся 12 россиян. Также в дипломатическом представительстве указали на продолжающее расти число погибших.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил о готовности его страны оказать помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа.

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Война в Израиле
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