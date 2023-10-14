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Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

Ветеринар Воропаева: собакам нельзя давать виноград, кофе и зубную пасту

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Shutterstock

Ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева сообщила РИА Новости, что собакам нельзя давать виноград и изюм из-за риска развития почечной недостаточности.

По ее словам, колбаса и шашлык могут вызвать у питомцев диарею и рвоту. Выпечка, кофе, шоколад, специи, лук также противопоказаны из-за риска повышения газообразования в желудке.

Ранее ученые-ветеринары из Университета Квинсленда в Австралии изучили причины сокращения популяции коал. Они пришли к выводу, что эвкалиптовые медведи чаще всего становятся жертвами столкновений с автомобилями, нападений собак и заражения хламидиями. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

По словам профессора Йорга Хеннинга, что с 2009 по 2014 год зарегистрировали 1431 случай убыли коал. Из них 52% всех были связаны с автотранспортом, 34% — с болезнями, связанными с хламидиозом, и 14% — с атаками псов.

Ученый подчеркнул, что речь идет только о зафиксированных инцидентах, а реальные цифры могут быть намного выше.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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