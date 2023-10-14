Более 40 судов воспользовались «временным коридором» в Черном море

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что более 20 судов вышли из украинских портов после завершения зерновой сделки, еще 25 прибыли в Одесскую область, передает «Страна.ua».

При этом после прекращения действия зерновой сделки экспортный потенциал украинских портов снизился на 40%, отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что продолжение работы зернового коридора важно для получения страной прибыли и использования этих денег на содержание национальной армии. Об этом глава государства заявил в ходе брифинга по итогам встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте.

Он отметил, что Киев с благодарностью относится ко всей предоставляемой зарубежными партерами помощи. Однако, по словам президента, заработные платы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью финансируются правительством страны.

Как добавил глава государства, Киев не хочет ограничивать экспорт исключительно продуктами питания. В то же время он указал на необходимость усилить защиту альтернативного зернового коридора в Черном море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.