WP написало об убийстве 70 палестинских беженцев израильскими военными

The Washington Post написало о гибели 70 человек в результате обстрела колонны с палестинскими беженцами Армией обороны Израиля.

Сообщается, что ранения при эвакуации получили около 200 мирных жителей.

Отмечается, что из 1900 погибших в секторе Газа в результате военных действий Израиля — 614 детей и свыше 370 женщин. При этом ранения получили свыше 6 тыс. человек. В Израиле сообщают о 3 тыс. раненых и 1300 убитых.

До этого спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что палестинцам дадут еще шесть часов для эвакуации на юг сектора Газа в преддверии наземной операции Израиля. Предоставленный ЦАХАЛ срок истечет в 16:00 мск 14 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».