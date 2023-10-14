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В ООН сообщили о нехватке питьевой воды в секторе Газа

ООН: в Газе люди из-за нехватки питьевой воды пьют солоноватую воду из колодцев

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Жители Газы в связи с нехваткой питьевой воды вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев. Об этом говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает РИА Новости.

Как заявили эксперты Управления ООН, палестинцы в Газе не имеют доступа к чистой питьевой воде после остановки подачи воды по водопроводной сети и прекращения работы установок по опреснению и очистке воды.

«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду», — заявили эксперты.

В ООН рассказали, что по состоянию на 12 октября большинство жителей сектора Газа больше не имеют доступа к питьевой воде. С начала боевых действий в результате авиаударов были повреждены шесть водяных скважин, три водонасосные станции, один резервуар для воды и одна опреснительная установка, обслуживающая более 1 100 000 человек, а 8 октября израильские власти прекратили подачу воды. ЮНИСЕФ сообщает, что некоторые люди уже начали пить морскую воду, которая сильно соленая и загрязнена сточными водами в результате сброса более 120 тыс. кубических метров неочищенных сточных вод ежедневно.

Ранее Израиль дал палестинцам еще 6 часов на эвакуацию на юг Газы.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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