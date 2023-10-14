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На Украине приготовились к проблемам с интернетом из-за блэкаута

Минцифры Украины: 60% абонентов могут остаться без интернета из-за блэкаута

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Unsplash

Представитель Минцифры Украины Юрий Мацик заявил, что 60% абонентов могут остаться без интернета из-за блэкаута, передает украинское издание Liga.Tech.

По его словам, только 37% абонентов имеют подключение к интернету, который устойчив к длительным блэкаутам. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве.

Он порекомендовал гражданам приобрести источники бесперебойного питания.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что грядущей зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.

По его словам, энергетики готовятся к тому, чтобы восстанавливать инфраструктуру в максимально сжатые сроки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до этого заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.

12 октября сообщалось, что 487 населенных пунктов Украины остаются без электричества. По информации «Укрэнерго», населенные пункты остаются без электричества из-за боевых действий и по иным причинам. Новые повреждения электросетей были зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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