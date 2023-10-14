Летевший в Читу самолет вернулся во Владивосток из-за неисправного двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Читу, аварийно сел во Владивостоке из-за поломки двигателя. Об этом сообщает восточное межрегиональное следственное управление СК РФ.

Совершавший рейс из Владивостока в Читу Sukhoi Superjet 100 вынужденно вернулся в аэропорт вылета и совершил там аварийную посадку из-за неисправности левого двигателя. В результате произошедшего никто не пострадал.

«Посадка самолета прошла благополучно», — сообщает ведомство.

На данный момент причины технической неисправности устанавливаются. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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