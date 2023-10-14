В техникуме Приморья канализационные стоки пробили стену, поток накрыл педагога и студента

В училище техносферной безопасности и промышленных технологий в Хабаровске водой из канализации залило коридоры, под гидроудар попали педагог и студент. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Коммунальная авария произошла днем 13 октября, прорыв трубы попал на видео. На кадрах ролика в коридоре образовательного учреждения общаются педагог и учащийся, внезапно за спиной женщины обрушивается часть гипсокартонной перегородки и мощный поток сточных вод накрывает ее и студента.

По сообщению Amur Mash пострадавших нет, сантехники занимаются устранением неполадок в системе канализации, стену экстренно ремонтируют.

Ранее в сочинской школе, где прорвало канализацию, отказались приостанавливать учебный процесс.