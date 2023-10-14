В Госдуме рассказали, куда может пойти работать подросток

В России охотно дают подросткам подработать. В этом случае дети работают курьерами, собирают урожай или трудятся в гостиничном бизнесе, рассказала «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также вспомнила, что сама в юности раскладывала печенье по коробкам на хлебозаводе.

«Стоит ли работать, решает каждый сам, причем не только подросток, но и его родители, либо лица, которые ответственность за него несут. Но я сама с удовольствием подрабатывала в юности, работала на хлебозаводе на раскладке печенья в коробки. Нужно отдать должное муниципалитетам — они охотно берут подростков на работу, на какой-то легкий труд, буквально курьером передать документы какие-то. Очень много подростков трудятся действительно курьерами, достаточно большое количество трудится в сельском хозяйстве, на самом легком труде — сбор урожая, например. Много трудится в туристической отрасли, в гостиничном бизнесе. Исключения составляют работы, на которые заведомо по условиям профессиональных стандартов требуется прием работников не ранее 18 лет. Это электромонтеры, газосварщики, водители. Все остальные в принципе могут нанять ребенка», — сказала она.

Бессараб подчеркнула, что в соответствии с законодательством РФ у подростков должна быть легкая работа и сокращенная рабочая неделя, а зарплата при этом — не ниже минимального размера оплаты труда.

«Для подростка необходимо обеспечить соответствующие законодательству условия труда. Труд должен быть легким и по сокращенной продолжительности рабочей недели. Скорее можно назвать это подготовкой к труду, то есть в этот период подросток пытается заработать первые деньги, почувствовать себя взрослым, где-то помочь, может быть, в семье, вообще почувствовать себя впервые трудящимся. На мой взгляд, это очень большой серьезный опыт, но сегодня далеко не каждый регион способен предоставить достаточное количество рабочих мест в период, допустим, летних каникул для подростков. Ведь мы понимаем, что заработная плата должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, но при этом сокращенная продолжительность рабочей недели, да и подросток не может являться квалифицированным работником, а значит, трудится гораздо хуже и меньше других. Именно поэтому регионы добавляют из региональных бюджетов работодателям с тем, чтобы они, принимая на работу подростка, могли рассчитаться с ним достойно. Поэтому сегодня самое важное понимать это и позволять людям молодым работать», — добавила она.

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