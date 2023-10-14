В аэропорту Сочи ограничили полеты из-за атаки БПЛА

В аэропорту Сочи утром 14 октября временно ограничили полеты из-за атаки БПЛА, сообщает ТАСС.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем около Краснодарского края, сообщает Минобороны России.

До этого два неопознанных беспилотных летательных аппарата парализовали работу аэропорта в Астрахани.

Утром 9 октября к правоохранителям обратился руководитель центра полетов воздушной гавани. Он рассказал, что на расстоянии 50 км в юго-западном направлении заметили летящий в сторону взлетной полосы БПЛА. Почти сразу после этого обнаружили еще один дрон в 90 км от аэропорта.

Служба безопасности объявила тревогу, но через некоторое время беспилотники изменили курс и направились в сторону границы с Казахстаном.

5 октября появились подробности о попытке диверсии в аэропорту Сыктывкара.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.