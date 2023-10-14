Военные моряки проводят учения с применением бомбометов утром в Севастополе

В Севастополе военные моряки проводят учения с использованием бомбометов утром 13 октября, предупредил губернатор крымского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«С 08:00 до 09:00 <...> Черноморский флот будет проводить учения ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — «Газета.Ru»)», — указывается в публикации.
Глава города уточнил, что военные учения будут проходить в районе Северного и Южного молов под шефством Черноморского флота, на них будут применяться реактивные бомбометы.
«Будет громко», — написал Развожаев, добавив, что в самом городе все спокойно.
Отмечается, что ППДО направлены на предотвращение диверсионно-разведывательных действий подводных диверсантов и сил специальных операций противника против сил, войск и объектов флота России.
Накануне Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Севастополе, которых подняли со дна бухты Гильзовая.
Ранее губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов в районе Северного мола.