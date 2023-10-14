Россияне массово скупают отопительные приборы

За год спрос россиян на отопительное оборудование увеличился на 87%. Об этом свидетельствуют результаты исследования строительного онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно итогам исследования, средний чек на покупку отопительных приборов тоже вырос. В сентябре текущего года он равнялся 11 597 рублей, что на 13% превышает значения первого осеннего месяца прошлого года. Отмечается, что больше остальных подрос средний чек на водонагреватели — на 24% — и составил 12 048 рублей. Для теплых полов показатель вырос на 14%, до 5 487 рублей, для радиаторов — на 1%, до 12 090 рублей.

«В этом году у россиян было больше времени <...> купить все необходимое <...> до прихода низких температур», — подытожили эксперты гипермаркета, подразумевая теплый сентябрь.

Накануне зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в ГД предлагают внедрить новую методику перерасчета платы за тепло по итогам года. Распределить их предлагается по месяцам на весь год.

Ранее на Украине оценили готовность страны к отопительному сезону.