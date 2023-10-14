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Подросток сбежал из дома, потому что не хотел делать уроки

В Кемерово школьник сбежал из дома, потому что не хотел делать уроки

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Shutterstock

В Кемерово школьник сбежал из дома, поссорившись с родственниками, которые заставляли его делать домашнее задание. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 12-летнего мальчика, женщина рассказала, что ее сын ушел из дома и не вернулся, самостоятельные поиски ни к чему не привели.

Выяснилось, что накануне мальчик поссорился с бабушкой и матерью, которые заставляли его делать уроки. Правоохранители организовали поиски, ребенка искали всю ночь, утром 13 октября подростка нашли в одном из подъездов многоквартирного дома.

После профилактической беседы беглеца вернули в семью.

Ранее сбежавшую из дома два месяца назад 16-летнюю жительницу Бурятии нашли в Таганроге.

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