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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в субботу в Москве ожидается до +14°С и дождь

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В субботу москвичей ожидает облачная погода и дождь, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до +14°С. Ожидается юго-западный ветер с переходом на южный с порывами до 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с. В ночь на воскресенье температура составит +11°С

В Подмосковье днем в субботу будет +11... +16°С. При этом в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до +8°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на выходных в середине октября в Центральной России синоптики прогнозируют теплую погоду с температурными нормами сентября. Но из-за дождей бабьего лета ждать не стоит.

По словам Вильфанда, в субботу температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов, а в воскресенье — на 6-8 градусов. Такая температура не соответствует середине октября, она является более характерной для конца первой декады сентября.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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