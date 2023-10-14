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Эксперт рассказал, за сбор каких грибов можно получить тюремный срок

Юрист Виноградов: умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой

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Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», за сбор каких краснокнижных грибов может грозить тюремный срок.

В октябре в России в силу вступил закон, который запрещает добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

«Если эти действия совершаются лицом с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей», — пояснил Виноградов.

Он пояснил, что пенсионеру, случайно срезавшему краснокнижный гриб, вряд ли будет грозить уголовная ответственность, если только он заранее не разместил в соцсетях информацию о том, что собирается собирать краснокнижные грибы.

До этого миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказывал, что любителям собирать грибы следует изучить Красную книгу своего региона, чтобы не нарваться на уголовное наказание.

Ранее в России вступил в силу закон о многолетних тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов.

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