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Граждане США в Израиле и Газе запросили помощь госдепартамента

ABC: более 20 тыс. американцев в Израиле и Газе запросили помощь госдепартамента

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pmofa/Twitter

Свыше 20 тысяч граждан США запросили помощь госдепартамента из-за эскалации палестино-израильского конфликта. В из числе — сотни жителей сектора Газа, которые хотят покинуть территорию, сообщает телеканал ABC.

«Более 20 тысяч граждан США обратились в государственный департамент за помощь на фоне атак ХАМАС», — уточнили в сообщении.

По данным телеканала, сотни людей стремятся покинуть Газу. Белый дом рассчитывают на возможность пересечения ими границы с Египтом через КПП Рафах. Тысячи граждан США, находящиеся в Израиле, также просят американские власти помочь вылететь из страны.

Источник издания отметил, что госдепартамент может оценивать общее число находящихся в Газе американцев в 500-600 человек, а в Израиле — порядка 500 тысяч.

Накануне резидент США Джо Байден заявил, что в его администрации работают как проклятые
над возвращением американцев из Газы. По словам главы Белого дома, чиновники делают все, что в их силах.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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