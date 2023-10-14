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В ООН назвали число покинувших свои дома палестинцев после призыва к эвакуации

ООН: десятки тысяч палестинцев покинули свои дома после призыва к эвакуации

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Hatem Moussa/AP

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг территории, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что в четверг израильские военные призвали примерно 1,1 млн жителей северной части сектора Газа эвакуироваться к югу в течение суток в преддверии военных операций.

Управление указало, что, согласно последним данным, свои дома покинули десятки тысяч человек. До этого было известно о 400 тыс. внутренне перемещенных палестинцев.

13 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагар заявил, что жители города Газа прислушались к призывам об эвакуации и направляются на юг перед израильскими ударами по территории.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал эвакуацию жителей северной части сектора Газа временной мерой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эвакуация палестинцев из сектора Газа, которую требует Израиль, чрезвычайно опасна и в ряде случаев невозможна

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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