В Тель-Авиве задержали журналистов Би-би-си

Израильская полиция, угрожая применением оружия, задержала журналистов телеканала Би-би-си в Тель-Авиве. Об этом сообщает британская вещательная корпорация.

«Одна из съемочных групп BBC Arabic <…> была остановлена вчера вечером и подверглась нападению израильской полиции», — уточнили в сообщении, отметив, что журналистов задержали «под дулами оружия».

В корпорации уточнили, что корреспонденты работали в Тель-Авиве и передвигались в автомобиле с надписями «Пресса». В Би-би-си подчеркнули, что журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа.

Члены съемочной группы предъявили правоохранителям свои удостоверения сотрудников СМИ. При обыске автомобиля прессы полицейские разбили мобильный телефон одного из корреспондентов, который пытался зафиксировать на камеру происходящее. На запрос телеканала в израильской полиции пока не ответили.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи»,

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.