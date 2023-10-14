В секторе Газа нашли тела похищенных израильтян

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейдов на территории сектора Газа нашли тела некоторых израильтян, которые ранее были похищены боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

«В ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружили тела пропавших без вести израильтян и предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля в ночь на 13 октября нанесла удары по 750 целям на территории сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.