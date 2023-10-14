Экс-сотрудник ЦРУ уверен, что из-за Израиля Украина отойдет на второй план

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works предположил, что в ближайшие месяцы Украину отодвинут на второй план из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Она (Украина. — «Газета.Ru») станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним», — заявил он.

Аналитик полагает, что данная ситуация приведет к тому, что украинской армии станет затруднительно «даже поддерживать позиции».

До этого постпред России при ООН Василий Небензя объявил о «формальном» завершении украинского контрнаступления. По его словам, в последние дни наступательные действия ведут российские войска. На Украине говорят, что отстают от графика более чем на полгода и обвиняют в этом Запад, а в США обещают продолжение наступления ВСУ зимой.

В конце сентября британский журнал The Economist сообщил, что администрация США не исключает завершения украинского контрнаступления через шесть-семь недель. При этом, согласно данным издания, американские чиновники начали активно спорить по поводу оценок успеха ВСУ.

Ранее на Украине раскрыли минимальную цель для «успешного» завершения контрнаступления.