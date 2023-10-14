Хуситы заявили, что готовы воевать вместе с палестинцами

Жители Йемена вышли на акции в поддержку Палестины под контролем шиитской группировки «Ансар Алла» (хуситы), сообщает телеканал «Аль-Масира».

Акции прошила в столице страны и в ряде провинций. Митингующие с палестинскими флагами в руках выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев.

Кроме этого, в «Ансар Алла» заявили о готовности отправить сотни тысяч бойцов на участие в боевых действиях, чтобы «защитить Палестину, ее народ и святые места».

Также представитель группировки обвинил Соединенные Штаты в спонсировании «сионистского образования». По его словам, Великобритания с другими странами Запада причастны к «преступлениям против палестинского народа».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.