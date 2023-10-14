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Авиакомпании перевезли между РФ и Израилем более 3 тыс. человек с 9 октября

Росавиация: АК перевезли между РФ и Израилем более 3 тыс. пассажиров с 9 октября

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Начиная с 9 октября <…> авиакомпании <…> перевезли регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек», — уточнили в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, из России в Израиль улетели более 1 тыс. человек. В федеральном агентстве обратили внимание, что полеты между двумя странами выполняются штатно.

13 октября посольство РФ посоветовало россиянам улетать самостоятельно. С начала войны Израиля и ХАМАС 12 россиян числятся пропавшими без вести. Есть также граждане России, которые постоянно живут на севере региона, регулярно подвергающемся ответным бомбардировкам ЦАХАЛ. Информации об их состоянии нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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