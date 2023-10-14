Польские пограничники заставили иностранца тащить тело друга к белорусской границе

Белорусский пограничный наряд 12 октября нашел двух иностранных граждан рядом с польской границей, один из которых не подавал признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Как сообщает ведомство, «скорая» оказала помощь второму мужчине, который является гражданином Ирана. Он заявил, что с другом был задержан польскими силовиками. По словам мужчины, он и его друг попросили поляков о помощи, но их «сильно избили и держали без еды и воды на холоде».

«Через некоторое время польские военнослужащие привезли иностранцев, один из которых уже был мертв, к пограничному забору. Затем под угрозой физической расправы принудили гражданина Ирана перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что правительство Польши объявило тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией по реке Буг.

Как сообщалось, длина заграждения составит 172 км. Ожидается, что тендер будет завершен в ноябре 2023 года и уже в ноябре-декабре начнется строительство самого заграждения.

В настоящее время на сухопутной границе Польши и Белоруссии уже возведено заграждение длиной 186 км.

Ранее Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией.