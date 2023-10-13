Во французском городе Аррас задержали восемь человек по делу о нападении на лицей

Во французском городе Аррас задержаны восемь человек после нападения на лицей Гамбетта. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

«Восемь человек на данный момент находятся под стражей. Часть из них, включая напавшего, перевозят из Арраса в Леваллуа-Перре (пригород Парижа. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что напавший на лицей 20-летний выходец из Чечни отказывается давать показания. При этом он сам обучался в данном лицее.

Прокурор по вопросам терроризма Жан-Франсуа Рикар уточнил, что ранения получили три человека, а не два, как сообщалось ранее.

До этого во Франции был введен режим террористической угрозы после атаки на лицей. Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности, где председателем являлся президент Франции Эммануэль Макрон.

13 октября злоумышленник ворвался в учебное учреждение около 11 часов по местному времени (12 мск) с криками «Аллах Акбар».

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