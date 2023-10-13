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Во французском городе Аррас задержали восемь человек по делу о нападении на лицей

BFMTV: в Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во французском городе Аррас задержаны восемь человек после нападения на лицей Гамбетта. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

«Восемь человек на данный момент находятся под стражей. Часть из них, включая напавшего, перевозят из Арраса в Леваллуа-Перре (пригород Парижа. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что напавший на лицей 20-летний выходец из Чечни отказывается давать показания. При этом он сам обучался в данном лицее.

Прокурор по вопросам терроризма Жан-Франсуа Рикар уточнил, что ранения получили три человека, а не два, как сообщалось ранее.

До этого во Франции был введен режим террористической угрозы после атаки на лицей. Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности, где председателем являлся президент Франции Эммануэль Макрон.

13 октября злоумышленник ворвался в учебное учреждение около 11 часов по местному времени (12 мск) с криками «Аллах Акбар».

Ранее жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на детей.

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