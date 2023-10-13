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Многодетную мать и женщину-инвалида прогнали с мест на концерте, которые заняли депутат и священник

На концерте в Якутии на места инвалида и многодетной матери посадили священника

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Телеграм-канал SD Новости Якутии

Жительница Якутска пожаловалась, что ее с детьми и сестру с инвалидностью согнали с мест на концерте, отдав их депутату и священнику. Об этом сообщает Telegram-канал «SD Новости Якутии».

По словам многодетной матери, все произошло на концерте в честь триптих-акции «Славим Солнце! Мир! Дружбу!» в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Женщина отметила, что пришла на мероприятие вместе с сестрой и детьми по приглашению.

«Мы пришли с маленькими детьми и инвалидом первой группы. О каком мире и дружбе речь? В зал пробрались через бабушек, которые чуть не растоптали детей. Мест не было. Моей сестре-инвалиду уступили место. Откуда ее согнали и посадили батюшку. Я ему сказала, что там сидел инвалид он проигнорировал. Рядом тоже всех согнали с мест и посадили депутатов», — посетовала женщина.

В итоге многодетная мать приняла решение уйти с концерта, так и не посмотрев его.

Ранее подросток подарил учительнице две гвоздики с черной лентой и попал на видео.

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