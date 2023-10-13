В ООН сообщили о критическом состоянии системы здравоохранения сектора Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что система здравоохранения сектора Газа находится на грани коллапса. Заявление руководителя международной организации передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время морги на территории сектора Газа переполнены. Более того, после эскалации палестино-израильского конфликта на указанной территории умерли 11 медицинских работников. Как сказал генсек ООН, в момент убийства они исполняли свои служебные обязанности.

«Система здравоохранения находится на грани коллапса. <...> За последние несколько дней произошло 34 нападения на медицинские учреждения», — подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что госпитали на юге сектора Газа также оказались переполнены. Из-за этого они больше не могут принимать пациентов, количество которых может увеличиться из-за эвакуации людей из северных районов.

Как сказал руководитель международной организации, перемещение одного миллиона палестинцев на юг сектора Газа крайне опасно. В некоторых случаях сделать подобное в принципе будет невозможно, уточнил Гутерриш.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что израильское правительство потребовало в течение 24 часов эвакуировать из северных районов сектора Газа 1,1 млн палестинцев. Власти страны предложили вывести людей на юг данной территории, так как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится начать наземную операцию.

Ранее в Израиле заявили о нанесении масштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.