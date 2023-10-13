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Разборки первоклассников в российской школе закончились вызовом полиции

В Челябинске на драку первоклассников вызвали полицию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В челябинской школе драка между двумя учениками закончилась вызовом полиции и обследованиями в больнице. Об этом сообщает издание 74.ru.

Инцидент произошел в образовательном центре №5. Как рассказал отец пострадавшего мальчика, драка произошла на ровном месте, якобы из-за того, что одному из первоклассников не понравилось, как на него посмотрел сын мужчины.

«Классный руководитель объяснила, что она вышла. А другой педагог, которая шла по коридору, что-то странное услышала, зашла и увидела дерущихся детей. Их разняли, зачинщика повели к директору, а нашего сына — к медику для того, чтобы глаз посмотреть, потому что сразу был сильный фингал под глазом», — поделился отец мальчика.

Мужчина отметил, что сын выглядит так, будто его «избила толпа хулиганов»: у него разбито лицо, под глазами большие синяки. Об инциденте родителям пострадавшего мальчика сообщили сразу же. Они забрали сына и отвезли в больницу, переживая за зрение ребенка.

На место ЧП выезжала полиция. Правоохранители выдали родителям избитого мальчика направление на судмедэкспертизу.

Ранее избитую одноклассниками на уроке девочку на вертолете доставили в Уфу.

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