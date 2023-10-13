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Российские врачи спасли от ампутации ноги мужчину, упавшего с самоката

Магнитогорские врачи спасли мужчине, упавшему с самоката, ногу от ампутации

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Unsplash

Врачи Городской больницы №3 Магнитогорска спасли мужчину, получившего сложный перелом ноги при падении с электросамоката на высокой скорости. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу на «скорой» . Он не справился с управлением средством индивидуальной мобильности: резко затормозил перед приближающимся автомобилем и попытался спрыгнуть, но перелетел через руль спиной вперед и упал, после чего почувствовал резкую боль в ноге.

После обследования, врачи диагностировали пациенту «оскольчатый перелом бедра с компартмент-синдромом сосудов» (сдавление нервно-сосудистого пучка в области перелома).

«Кровообращение конечности нарушено и существует высокий риск некроза и ампутации конечности. К счастью, нам удалось избежать этого. На ангиографе мы смогли оценить состояние сосудов и вовремя принять меры. Пациента мы прооперировали, сделали фасциотомию и освободили сосудисто-нервный пучок. На сегодняшний день пациент благополучно выписан, он здоров и остался не просто с конечностью, он остался живым», — рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Михаил Черников.

Полная реабилитация пациента после травмы займет до восьми месяцев.

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