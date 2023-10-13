Постпред Израиля при ООН назвал временной эвакуацию жителей севера Газы

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал временной мерой эвакуацию жителей северной части сектора Газа. Его цитирует ТАСС.

«Жителям на севере сектора Газа рекомендовалось временно отправиться на юг, чтобы снизить ущерб гражданскому населению», — сказал постпред.

По его словам, ООН «должно хвалить» Израиль за то, что еврейское государство «приняло такие меры предосторожности».

13 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагар заявил, что жители города Газа прислушались к призывам об эвакуации и направляются на юг перед израильскими ударами по территории.

В этот же день представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.