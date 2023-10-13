Сирены снова звучат в Ашкелоне и граничащих с сектором Газа районах

Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, а также в граничащих с сектором Газа районах, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в Ашкелоне, округе Лахиш и в районах, прилегающих к сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении десятков баз по запуску беспилотников в Газе. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Подчеркивается, что базы были размещены на крышах и внутри жилых домов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.