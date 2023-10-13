В армии Израиля заявили, что жители Газа направляются на юг

Жители города Газа прислушались к призывам об эвакуации и направляются на юг перед израильскими ударами по территории. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщает издание Times of Israel.

«Население города Газа начало заметно двигаться в южном направлении, чтобы защитить себя», — сказал он.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.