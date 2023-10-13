Сотрудников военкомата на Украине отправили под домашний арест за пытки призывников

На Украине сотрудников военкомата в Тернополе, которых обвиняют в пытках после видео с избиением призывников, посадили под ночной домашний арест, сообщает украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

«Тернопольский городской районный суд избрал меры пресечения: ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки», — сказано в Telegram-канале ГБР.

Ранее местные СМИ распространили видео избиения двух призывников сотрудниками тернопольского военкомата. Позднее офис Генпрокурора Украины заявил о начале уголовного производства. Согласно заявлению ГБР, работников подозревают в пытках призывников и незаконном лишении их свободы.

Это уже не первый такой случай. В сентябре под Львовом неизвестный в военной форме избил задержанного при попытке выехать из страны мужчину. При этом он угрожал закопать того в лесу.

В феврале 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам трудно уклониться от службы: они не могут выехать за границу, а повестки выдают даже на улицах. СМИ пишут, что украинцы месяцами не покидают своих домов.

Ранее Государственное бюро расследований Украины завело 260 уголовных дел в отношении сотрудников военных комиссариатов и военно-врачебных комиссий по подозрению в злоупотреблении служебным положением.