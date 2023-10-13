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Психолог рассказала, о чем говорит желание проверить телефон партнера втайне от него

Психолог Изюмова: проверка телефона партнера говорит о проблемах с доверием

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Shutterstock

Желание человека в тайне от партнера проверить его телефон может говорить о глубоких проблемах с доверием, рассказала «Москве 24» психолог, гештальт-терапевт Полина Изюмова.

По ее словам, их стоит решать как самостоятельно, так и вместе с партнером.

«Недоверие зачастую рождается не в отношениях, а в целом к жизни. Иногда большую роль здесь играют детско-родительские связи. И нужно понимать, что доверие с партнером не возникает моментально, оно формируется, на это требуется время», — сказала эксперт.

Гештальт-терапевт отметила, что эмоционально зрелый человек всегда будет уважать личные границы возлюбленного и не станет устраивать бесконечные «проверки». Она советует обсудить с партнером границы, которые приемлемы для него в отношениях, и определить, что для вас считается изменой и поводом для ревности.

«Также нужно ответить себе, почему мы чувствуем состояние нестабильности? Что такого делает партнер, из-за чего мы не доверяем?» – добавила Изюмова.

Команда ученых из университетов Гранады, Мадрида и Аликанте в Испании до этого изучила эмоциональные последствия неверности в романтических отношениях с точки зрения тех, кто изменяет партнеру. Оказалось, что измены из-за сексуальной неудовлетворенности воспринимаются неверными людьми гораздо болезненнее измен, вызванных несовместимостью характеров.

Ранее психологи выяснили основные пути примирения после измены.

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