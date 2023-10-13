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Дерматолог рассказала, какие части тела следует мыть чаще

Independent: дерматолог из США рассказала, что людям следует чаще мыть уши, пупок и ногти

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Depositphotos

Дерматолог из США рассказала, какие части тела людям следует мыть чаще, пишет Independent.

По словам Линдси Зубрицки, дерматолога из США, некоторые люди не акцентируют свое внимание на гигиене уха, что, как она считает, неправильно. Доктор рассказала, что от грязных ушей может исходить неприятный запах, а скопившаяся грязь негативно сказывается на состоянии кожи головы.

Кроме того, специалист призвала людей чаще мыть пупок. Линдси объяснила, что это довольно распространенное место, где собираются пот, грязь и прочий мусор, которые могут привести к образованию «пупочного камня».

Дерматолог также призывает людей по-настоящему заботиться о своих ногтях.

«Когда вы принимаете душ, вам действительно нужно протереть ногти щеткой, чтобы избавиться от грязи, мусора и отложений», — сказала она.

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