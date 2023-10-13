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Огромная крыса испугала посетителей лондонского McDonald's и попала на видео

В Лондоне посетители McDonald's засняли в ресторане огромную крысу

Филиал McDonald's в восточном Лондоне атаковала большая крыса. Видео инцидента было опубликовано в TikTok 30 сентября, передает Daily Mail.

Посетители ресторана стали кричать, увидев, как огромная крыса пробегает по залу. В этот момент многие клиенты обедали, а персонал преследовал грызуна с совком и щеткой. Однако тот лишь перебежал из одной части заведения в другую.

Зрители ролика так и не узнали, удалось ли работникам поймать вредителя. К настоящему времени его посмотрели более 2 млн раз. Пользователи были возмущены происходящим в кадре и выразили опасения насчет нашествия грызунов.

«Я прожил в Германии и Нидерландах 15 долгих лет и никогда не видел ни одной крысы, пока не переехал в Великобританию, тут их можно увидеть и в поезде», — отметил один из комментаторов.

В связи с инцидентом McDonald's заявил, что «гигиена и чистота» имеют для компании «первостепенное значение». После обнаружения крысы ресторан был закрыт для проведения тщательной уборки. Также туда вызвали специалистов по борьбе с вредителями, которые подтвердили отсутствие проблем с грызунами. Они продолжат регулярные плановые проверки ресторана и прилегающей территории.

Как отмечается, аналогичный случай произошел в начале сентября ресторане McDonald's в престижном районе Лондона, Ноттинг-Хилле. В тот раз грызуна удалось поймать.

Ранее владелец «Вкусно – и точка» Говор сообщил о планах McDonald's вернуться в Россию.

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