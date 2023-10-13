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Врач объяснил, почему люди зимой набирают вес

Диетолог Пристанский: с приходом зимы организм больше нуждается в калориях

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Freepik.com

С приходом зимы люди начинают больше есть, поскольку организм тратит много энергии, поддерживая нормальную температуру тела. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Однако, по его словам, потребляя пищи больше чем нужно, человек начинает набирать вес.

«Если мы добавляем в рацион больше жиров, соответственно, мы и должны отдавать больше энергии. А зимой энергообмен немного увеличивается, за счет того, что телу приходится поддерживать нормальную температуру всегда. Поэтому, как только холодает, мы начинаем больше есть, а при неправильном энергообмене — набирать вес», — пояснил Пристанский.

Он напомнил, что в одном грамме жиров содержится порядка девяти килокалорий, в белках и углеводах — около четырех.

До этого спортивный диетолог Мария Волынкина перечислила правила питания, которых стоит придерживаться осенью. С приходом холодного сезона, по ее словам, стоит включать в свой рацион теплые блюда и напитки.

Врач-терапевт Татьяна Романенко отмечала, что недостаток солнечного света осенью часто вызывает сонливость, поэтому для борьбы с ней стоит находиться в светлом помещении.

Ранее диетолог назвал полезную альтернативу молоку и мясу для получения белка.

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