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Голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и украл одежду хозяина

Раздетый вор ворвался в чужой дом, чтобы поесть и найти себе новую одежду

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KSLTV/Ring Doorbell

В США абсолютно голый мужчина проник в чужой дом, пока хозяева спали, и разгромил кухню в поисках закусок. Об этом сообщает Daily Star.

Все произошло 10 октября в городе Дрейпер, штат Юта. Проснувшийся утром владелец дома Линн Коллиер изучил запись с камеры видеонаблюдения и понял, что стал жертвой ночного ограбления.

Оказалось, что злоумышленник пробрался на территорию домовладения через гараж, а затем зашел на кухню, чтобы перекусить. Проголодавшийся мужчина съел несколько кексов и поднялся наверх. На втором этаже он проник в ванную комнату, находившуюся неподалеку от хозяйской спальни, однако ни владелец дома, ни его жена не услышали звуков вторжения и не проснулись.

Незнакомец пробыл в здании около получаса, а потом похитил кошелек, чековую книжку и ключи от машины и скрылся. Перед уходом он переоделся в мужскую одежду, которую смог найти. Сначала камера видеонаблюдения зафиксировала, как 27-летний мужчина подошел к входной двери голым, а затем вышел из дома в чужих шортах, ботинках, футболке и бейсболке.

Через некоторое время его задержали и предъявили обвинения в развратных действиях и краже. В настоящее время он находится в тюрьме.

Ранее экс-заключенный, празднуя свое освобождение, проник в чужую квартиру и решил поесть.

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