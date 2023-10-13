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В Госдуме объяснили новый механизм перерасчета платежей за отопление

Депутат Разворотнева: перерасчеты за тепло по итогу года поделят по месяцам

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Госдуме предлагают внедрить новую методику перерасчета платы за тепло по итогам года. Распределить их предлагается по месяцам на весь год, пояснила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутат напомнила, что сейчас существует способ оплаты тепла только в отопительный период, «а большинство регионов платят каждый месяц». При этом перерасчет проводится в конце года и распределяется в зависимости от температур этого сезона.

«К сожалению, эти перерасчеты сразу тяжелым грузом ложатся на кошелек граждан, – отметила Разворотнева. – Поэтому Москва предлагает сейчас дать ей особый режим, когда эти перерасчеты распределяются по времени на целый год».

Первой новый способ оплаты применит Москва – перерасчеты по итогу года поделят по месяцам, пояснила депутат. В дальнейшем, по ее словам, распространить такой метод перерасчета планируется на все регионы.

Напомним, россияне могут провести перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). К примеру, если в квартире долго не было жильцов, если услуги были оказаны некачественные и так далее.

В Госдуме также предлагают повысить с 15 до 60 тыс. рублей порог платежей за ЖКУ без идентификации.

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