Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвала причины женского облысения

Трихолог Курская: женщины лысеют из-за гормональных сбоев

close
100%
Shutterstock

Облысение у женщин может быть вызвано аутоиммунными заболеваниями, проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и гормональными сбоями. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила трихолог Анастасия Курская. Также, по ее словам, женщины могут лысеть из-за генетической предрасположенности.

«Визуально у женщин волосы выпадают немножко по-другому, не так, как у мужчин. Если мы сделаем пробор посередине, раздвинем его, то мы можем увидеть разрежение пробоя в виде елочки. Если вы это видите, то это, скорее всего, генетическое выпадение волос», — пояснила Курская.

Специалист добавила, что в норме у человека выпадает до 100 волосков в сутки. Прежде чем диагностировать алопецию, она посоветовала сдать анализы и обратиться к трихологу.

Врач общей практики Сергей Алендеев до этого отмечал, что выпадение волос может указывать на то, что у человека есть заболевания эндокринной системы, печени или желчного пузыря. Дополнительно о проблемах с проходимостью желчи, по его словам, может говорить повышенная жирность волос.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно найти причину выпадения волос.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий